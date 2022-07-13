وائل كفوري يتصدّر المنافسة...

A + A -

رغم ابتعاد النجم وائل كفوري عن عالم "السوشيال ميديا" وعزوفه عن موجة "الترند"، إلّا أنّه استطاع أن يدخل في منافسة مع نجمات لبنان اللواتي يتصدّرن "الترند" منذ أسبوع، وهنّ نانسي عجرم وإليسا وهيفا وهبي ونادين نسيب نجيم. فقد تصدّر اسم شارة مسلسل "من... إلى"، "أوعى تخاف" التي أصدرها منذ يوم واحد "الترند" اللبناني. واحتلّت المرتبة الأولى في "ترند" الموسيقى على" يوتيوب" في لبنان والسادسة عالميّاً، وحقّقت حتى الآن على قناة وائل كفوري في "يوتيوب" أكثر من 379 ألف مشاهدة.

هذه المرّة الثانية التي يخوض فيها وائل كفوري تجربة غناء شارة مسلسل، وذلك بعد غناء مقدمة مسلسل "داون تاون"، والتي كانت بعنوان "كلنا مننجر".

وتعاون كفوري في عمله الجديد مع الشاعر علي المولوي والملحّن صلاح كردي والموزّذع عمر صبّاغ.

وكان رحّب المنتج صادق الصباح بانضمام كفوري إلى عائلة "صبّاح إخوان"، إذ غرّد قائلاً: "وائل كفوري الحبيب، أهلاً وسهلاً فيك بعائلة "الصبّاح إخوان" حضورك وصوتك شرّفنا".

بدوره شكر كفوري المنتج صادق الصباح وقال: "لمّا العَمَل بيكون مَشغول بِشَرّف النّجاح، بيكون شَرف لإلي وشَرف لإلكن وشَرف للبنان وللعالم العربي. غَمَرتوني".

مسلسل "من... إلى" بطولة قصي خولي وفاليري أبو شقرا، تأليف بلال شحادات وفرح شيا وإخراج مجدي السميري، ويعرض على منصّة "شاهد في اي بي".