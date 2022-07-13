هيفاء وهبي تتوعد :" حرك دعوى ضد هالفأر "!

A + A -

أكدت الفنانة هيفاء وهبي على حقها المشروع في التفاعل والإعجاب مع ما يروقها من المنشورات على السوشيال ميديا، وطالبت متابعيها بـ عدم إسقاط آرائهم السلبية والتكهن بـ نواياها ومقاصدها، وذلك في رسالة غامضة، هددتهم فيها بـ القانون.

جاء تهديد هيفاء وهبي للنشطاء عقب إساءة معجب من معجبي الفنانة نانسي عجرم إليها، عقب تفاعلها بـ الضغط على زر الإعجاب على تغريدة تنتقص من فن وأغنية نانسي الجديدة. ( بحسب المتابعين)





وقد أعلنت النجمة الملقبة بـ الديفا استعدادها لـ رفع دعوى قضائية ضد معجب نانسي عجرم، وذلك في منشور مقتضب، أرفقته بـ صورة ملتقطة من محادثتها مع محاميها، نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بـ أحد حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا.

هددت مالكة أغنية " تيجي تيجي" في البداية المسيئين بـ القانون، قائلة:" ما حدا يدخلني بـ عقده الشخصية العصابية.. إذا أنتوا متعودين فـ أنتوا أحرار.. بـ حياتي ما فتت بهل جو ولابريده".

وتابعت:" بس اللي بـ دخلني بـ موضوع ما بـ خصني.. بدي أتعامل معه بـ صرماية القانون.. يا عيب الشوم عليكم وعلى اللي قبلان هيك وضع على نفسه.. وما بريد أي فان لإلي يشارك بـ هيدي المهزلة وإذا صار ما بدي ياه".



دعوى قضائية

ولم تقف نجمة مسلسل " أسود فاتح" عند هذا الحد، بل نشرت صورة ملتقطة من رسالة وجهتها لمحاميها عبر واتساب، طلبت منه فيها تحريك دعوى قضائية ضد أحد المغردين، قائلة:" حرك دعوى ضد هـ الفأر قبل ما يمحي التويت".

آراء الجمهور

انقسمت على إثره تعليقات النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤكد على حق هيفاء وهبي في الرد بمثل هذه الطريقة وبين ناقد، في حين استغرب نشطاء من حرب الردود المشتعلة بين محبي النجمتين اللبنانيتين على هامش إصدارهما أغانٍّ جديدة بـ التزامن مع بعضهما البعض.

أغنية تيجي

هذا وقد طرحت هيفاء وهبي قبل يومين أغنية مصورة جديدة على يوتيوب، حملت عنوان " تيجي"، وهي من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع موسيقي محمد عمار، في حين أنها صورت الفيديو كليب تحت إدارة وإخراج سليم الترك.

ويقول مطلع الأغنية:" تيجي تيجي تيجي ناخد وندي تدريجي.. نقرب أكتر فـ تيجي.. كيميا حلوة بينا حاصلة.. شايفاك سر انبساطي.. ماشية مش واخدة احتياطي.. أمسك خط سير حياتي.. آه خليك لقلبي بوصلة".