بالفيديو- أسامة الرحباني وإليسا يُطلقان جديدهما "زهرة من الياسمين"...بعد طول انتظار

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أطلقت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الاثنين، أغنيتها الجديدة "زهرة من الياسمين" بالتعاون مع الموسيقي أسامة الرحباني رسمياً على كل التطبيقات مع مقطع فيديو مُصور على يوتيوب.

وكانت إليسا قد أدّت أغنيتها للمرة الأولى على مسرح حفل "ليلة أمل"، الّذي أحياه كلّ من الفنانة هبة طوجي وزوجها عازف البوق العالمي ابراهيم معلوف والموسيقي أسامة الرحباني وإليسا الشهر الماضي.



وأطلقت إليسا وأسامة الرحباني الأغنية الجديدة "زهرة من الياسمين"، وهي من كلمات كمال القبيسي وموسيقى وتوزيع أسامة الرحباني، تسجيل وهندسة صوت استديو جورج مرعب.

الفيديو على الرابط أدناه: