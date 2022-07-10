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بالفيديو - وسام صليبا يتحدث بصراحة عن تطور حالته الصحية

10
JULY
2022
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لها - تحدث النجم وسام صليبا عن حالته الصحية ومدى تطور مرضه بعد الكشف بكل جرأة قبل فترة في مقابلة تلفزيونية عن إصابته بمرض التصلب اللويحي الخطير.
 
وأكد النجم اللبناني في لقاء مع "Et بالعربي"، انه عَلِمَ بمرضه منذ مدة قصيرة وهذا المرض يعيش مع الشخص لكن بنفس الوقت يحتاج الى العلاج، والطب في هذا الوقت اصبح متطورا".
 
وكشف وسام أنه يخضع حاليا للعلاج، ولكن الشخص المصاب بمرض التصلب اللويحي لا يستطيع الشفاء منه بل يحاول التأقلم مع حالته والحدّ من تطور الحالة المرضيّة بالعلاج المستمر.
 
وكشف بطريقته الصريحة أيضا عن أعراض المرض قائلا: "له علاقة بالشلل والتنميل وتتراجع الصحة شيئا فشيئا، إلا ان العلاجات تطورت في وقتنا الحالي، فمنذ أربعين عاما لم يكن هناك من علاج لهذا المرض فكنا نرى حالات عديدة منه".
 
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