living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ممثل لبناني شهير مصاب بمرضٍ مستعصٍ!

8
JULY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طمأن الممثل وسام صليبا جمهوره ومحبيه عن حالته الصحيّة بعد تشخيصه بمرض التصلب اللويحي.

وأكد “وسام” في لقاء مع “إي تي بالعربي” انه عَلِمَ بأنه مُصاب بمرض التصلب اللويحي منذ مدة قصيرة وهذا المرض يعيش مع الشخص لكن بنفس الوقت يحتاج علاجًا والطب في هذا الوقت اصبح متطورًا.

وكشف وسام أنه يخضع حاليًا للعلاج من هذا المرض، مشددًا أن الشخص المصاب بمرض التصلب اللويحي لا يستطيع الشفاء منه بل يحاول الحدّ من تطور الحالة المرضيّة بالعلاج الدائم.

وعن أعراض المرض قال وسام: “له علاقة بالشلل والتنميل وتتراجع الصحة شيئًا فشيئًا، إلا ان العلاجات تطورت في وقتنا الحالي، فمنذ أربعين عامًا لم يكن هناك من علاج لهذا المرض فكنا نرى حالات عديدة منه”.

والتصلب اللويحي هو مرض يؤدي في كثير من الأحيان إلى عطل بالدماغ وبالنخاع الشوكي.

على صعيد الأعمال، يطل وسام صليبا بشخصيّة جديدة في مسلسل “من… إلى” ابتداءً من ١٧ من هذا الشهر على “شاهد” وهو من بطولة قصي خولي وفاليري أبو شقرا ونخبة من الممثلين، كتابة بلال شحادات وفرح شيا ويخرجه التونسي مجدي السميري وتنتجه شركة “صبّاح إخوان”. مسلسل درامي إجتماعي معاصر، يروي قصة رجل خسر كل شيء في حياته، قبل أن تنقلب التطورات.

 

بصراحة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout