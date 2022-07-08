ممثل لبناني شهير مصاب بمرضٍ مستعصٍ!

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طمأن الممثل وسام صليبا جمهوره ومحبيه عن حالته الصحيّة بعد تشخيصه بمرض التصلب اللويحي.

وأكد “وسام” في لقاء مع “إي تي بالعربي” انه عَلِمَ بأنه مُصاب بمرض التصلب اللويحي منذ مدة قصيرة وهذا المرض يعيش مع الشخص لكن بنفس الوقت يحتاج علاجًا والطب في هذا الوقت اصبح متطورًا.

وكشف وسام أنه يخضع حاليًا للعلاج من هذا المرض، مشددًا أن الشخص المصاب بمرض التصلب اللويحي لا يستطيع الشفاء منه بل يحاول الحدّ من تطور الحالة المرضيّة بالعلاج الدائم.

وعن أعراض المرض قال وسام: “له علاقة بالشلل والتنميل وتتراجع الصحة شيئًا فشيئًا، إلا ان العلاجات تطورت في وقتنا الحالي، فمنذ أربعين عامًا لم يكن هناك من علاج لهذا المرض فكنا نرى حالات عديدة منه”.

والتصلب اللويحي هو مرض يؤدي في كثير من الأحيان إلى عطل بالدماغ وبالنخاع الشوكي.

على صعيد الأعمال، يطل وسام صليبا بشخصيّة جديدة في مسلسل “من… إلى” ابتداءً من ١٧ من هذا الشهر على “شاهد” وهو من بطولة قصي خولي وفاليري أبو شقرا ونخبة من الممثلين، كتابة بلال شحادات وفرح شيا ويخرجه التونسي مجدي السميري وتنتجه شركة “صبّاح إخوان”. مسلسل درامي إجتماعي معاصر، يروي قصة رجل خسر كل شيء في حياته، قبل أن تنقلب التطورات.