بالصور- "ظاهرة غريبة" في مدينة أميركية... السماء باللون الأخضر!

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أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ سكان سو فولز، كبرى مدن ولاية داكوتا الجنوبية، شعروا وكأنهم في مسلسل "أمور غريبة"(Stranger Things) ، عندما انقلب لون السماء إلى الأخضر الداكن.

وفي التّفاصيل، فكشفت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة أن هذه الظاهرة التي حصلت يوم 5 تموز ليست بسبب إعصار كما يعتقد البعض، إنّما نتيجة ما يُسمّى بـ"ديريتشو".

و"الديريتشو" ظاهرة مناخية تحدث عندما ترتبط رياح شديدة سرعتها (158 كيلومترا) مع العواصف الرعدية ذات السرعة الفائقة.

وقد انتشرت صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي أظهرت السماء باللون الأخضر الغريب نتيجة الظاهرة التي أدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 30 ألف شخص لساعات.