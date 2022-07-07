هذه هي الفوائد والمعلومات الغريبة عن الشوكولا...في اليوم العالمي للشوكولا

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في اليوم العالمي للشوكولا، والذي يقع في السابع من شهر تموز، أي اليوم، نستعرض معكم أبرز المعلومات والفوائد عن هذا الصنف من الحلويات الذي يعشقه العالم. فإذا كنت تريد أن تتناول الشوكولا يوميًّا، فأصبح لديك 7 أعذار للقيام بذلك!

1- الشوكولا مفيد للقلب

أكدت دراسة في جامعة هارفارد، أن الشوكولا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب. وذكرت الجامعة أن البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين تناولوا 3.5 أوقية من الشوكولاتة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل.

2- الشوكولا مفيد للكوليسترول

أشارت إحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة التغذية، إلى أن تناول الشوكولا قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الضار".

3- الشوكولا يساعد في نمو الجنين وتطوره

تناول 30 غرامًا من الشوكولاتة يوميًا أثناء الحمل قد يفيد نمو الجنين وتطوره، وفقًا لدراسة قدمت في اجتماع الحمل لعام 2016 لجمعية طب الأم والجنين في أتلانتا، جورجيا.

4- الشوكولا يبعث الراحة

رائحة الشوكولا وحدها، تزيد من موجات الدماغ "تيثا"، ما يؤدي إلى الاسترخاء. في الواقع، أظهرت دراسة أجريت في جامعة "هاسيلت" في بلجيكا، أنه عندما انتشرت رائحة الشوكولا في المكتبات، زادت مبيعات الكتب - بخاصة الروايات الرومانسية. راحة حقيقية!

والآن اليك 3 معلومات مهمة لم تسمعها من قبل!

1- كان الشوكولا يستخدم كعملة قديمًا

في زمن المايا، تم استخدام حبوب الكاكاو كعملة واعتبرت قيمتها أكثر من غبار الذهب. للحفاظ على قيمة حبوب الكاكاو، تم تقييد زراعة أشجار الكاكاو.

2- الشوكولا الأبيض ليس فعليًّا شوكولا

لا تعتبر الشوكولاتة البيضاء من الشوكولاتة لأنها لا تحتوي على أي مواد صلبة من الكاكاو أو خمور الكاكاو. هذا الحلو مصنوع من مزيج من زبدة الكاكاو والفانيليا والسكر.

3- أغلى لوح شوكولا بيع بـ $687

كان لوح شوكولا كادبوري هذا أغلى بكثير من المعتاد، ولسبب وجيه. في وقت بيعه في عام 2001، كان عمر قطعة الشوكولا هذه 100 عام، وذهبت في أول رحلة استكشافية للكابتن روبرت سكوت إلى القطب الجنوبي، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

أخيرًا، انتبه حين يقدّم لك أحدهم لوح شوكولا! فبعض الاشخاص يخبرون اسرارهم مقابل هذه الحلوى اللذيذة.فوفقًا لـ BBC News البريطانية، وجد استطلاع، اجراه معرض “Info security Europe” التجاري، أن 79 بالمائة من الأشخاص كانوا على استعداد للإدلاء بمعلومات شخصية يمكن أن تكون مفيدة لـ "لصوص الهوية"، مثل أعياد الميلاد وأسماء الأمهات، مقابل الشوكولا.