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براد بيت يعاني من "اضطراب غامض".. لا أحد يصدقه

7
JULY
2022
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كشف النجم السينمائي الأميركي، براد بيت، أنه يعاني من اضطراب نادر أصابه، لكن الأمر لم يتوقف هنا فلا أحد يصدق أنه يعاني من أمر كهذا، كما يقول.

وصرّح براد بيت (58 عاما) لمجلة GQ الشهرية الخاصة بالرجال أنه يعاني من عمى التعرف على الوجوه، وهو اضطراب يحدث في الدماغ، ويؤدي إلى عدم القدرة على التعرف على الوجوه أو تمييزها.

وقد يؤثر هذا الاضطراب على معظم حياة الشخص أو كلها.

وكثير من الأشخاص الذين يصابون بهذا الاضطراب لا يستطيعون تمييز أفراد عائلاتهم أو أزواجهم أو حتى أصدقائهم، ويستعيضون عن ذلك بالتعرف عليهم عن طريق أصواتهم وأمور أخرى.

وقال بيت للمجلة: "لا أحد يصدقني.. أريد أن ألتقي شخصا (يعاني من هذا الاضطراب)".

ورغم أنه لم يجر حتى الآن تشخيص إصابة براد بيت بهذا الاضطراب رسميا، إلا أنه يعتقد أنه يعاني منه منذ وقت طويل.

وأعرب عن قلقه من أن هذا الأمر يشعر الآخرين بأنه بعيد ومنعزل عنهم.

وذكر أنه سمع كلاما من أشخاص عديدين مثل "أنت مغرور"، و"أنت متعجرف"، لأنه فشل في التعرف عليهم، مؤكدا أن هذا الأمر غامض بالنسبة إليه.

وكان نجم السينما الأميركية قال في عام 2013 إنه يعاني من هذا الاضطراب.

وقال في تصريحات صحفية حينها: "كثير من الناس يكرهونني لأنهم يعتقدون أنني لا أحترمهم".

 

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