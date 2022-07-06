كيف فسر الخبراء المشهد المرعب لاشتعال النار بالبحر في نيجيريا...من دون سبب؟

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ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغات عدّة، فيديو يُظهر ناراً على سطح مياه بحر قيل إنها ظاهرة غامضة أو انفجار بركان تحت الماء. لكنّ هذين الزعمين خاطئان، والفيديو يُظهر في الحقيقة ناراً اشتعلت في أنبوب نفط تحت الماء.



يظهر في الفيديو ما يبدو أنها نار مشتعلة على سطح ماء البحر على بعد بضع أمتار من الشاطئ.

وجاء في التعليقات المرفقة أن النار اشتعلت في البحر "من دون سبب"، فيما ذهبت منشورات أخرى للحديث عن "بركان تحت الماء".



لكن ما يظهر في الفيديو، ليس ناراً غامضة، ولا ناراً سببها بركان تحت البحر.

فقد أظهر التفتيش على محرّكات البحث عن صور ثابتة من الفيديو أنه منشور على مواقع إخباريّة عدّة في #نيجيريا، ومنشور أيضاً على موقع يوتيوب على قناة تابعة لصحيفة "بونش"، وهي واحدة من أكثر الصحف النيجيريّة انتشاراً.



وبحسب هذه المواقع الناشرة، فقد صُوّر الفيديو على شاطئ إيلاش في ولاية لاغوس في جنوب غرب نيجيريا.

وأشارت بعض التعليقات في هذه المواقع إلى أن الفيديو يصوّر اشتعال أنبوب للنفط تحت الماء.

وإذا كانت المصادر الرسميّة النيجيرية لم تتحدث عن هذا الحريق، إلا أن صحافيين مقيمين في المنطقة أبلغوا وكالة فرانس برس أنهم بالفعل علموا بانفجار أنبوب نفط تحت البحر في تلك المنطقة في تلك الآونة.