ديانا حداد تحذف جميع صورها على "إنستغرام" ومدير أعمالها آخر من يعلم!

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أثار حذف النجمة ديانا حداد جميع صورها على موقع"إنستغرام"،تساؤلات حول نيتها الاعتزال لاسيما بعد انتشار صورتها محجبة أثناء قيامها بمناسك العمرة.

وذكر موقع صدى البلد أنه تواصل مع مدير أعمال ديانا حداد الإماراتي لتوضيح هذا الأمر، ليجيب الأخير بأنه فوجىء بحذف ديانا لجميع صورها، وذكر أنه حاول التواصل معها إلا أنها لا تجيب على هاتفها.

ونفى مدير أعمال حداد، فكرة اعتزال النجمة، مؤكدا أنه لا يرجح هذا الأمر إطلاقا فهناك العديد من الأعمال التى كانوا يقومون بتحضيرها الفترة الماضية لطرحها منذ وقت قريب، إلا أنه لا يعلم ماذا حدث حتى الآن ويحاول أن يتواصل معها لمعرفة حقيقة الأمر.

وكانت النجمة اللبنانية شاركت جمهورها جلسة تصوير جديدة منذ عدة أسابيع على موقع الصور الشهير"إنستغرام".

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قامت بها حداد "موضة" للفت النظر، وطرح عمل جديد بصورة مختلفة.