ما قصة الصورة الغريبة التي التقطت أثناء غروب الشمس فوق العاصمة السعودية الرياض؟

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أثارت صورة التقطت أثناء غروب الشمس فوق العاصمة السعودية الرياض، ضجة السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور غيمة على هيئة طفل بدا كأنه يجلس على ظهر طير، ليحلقا معاً في السماء.



ووفق موقع "العربية"، فقد أوضح عبد الكريم الماجد، أنه قام بالتقاط الصورة عندما كان بسيارته على طريق القصيم، أثناء توجهه لقضاء الإجازة في محافظة ثادق.



وأضاف الشاب أنه كان ينوي أن يحتفظ بصورة الغيمة كذكرى، إلا أن أصدقاءه اقترحوا عليه نشرها لجمالها الساحر، ما أدى إلى انتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل.



ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين على تويتر، حيث دعا العديد منهم إلى "تكريم تلك اللقطة العظيمة في محافل عالمية "لأفضل صور لعام 2022"، فيما شكك البعض بصحة الصورة، مؤكدين استخدام تطبيق "فوتوشوب".



كما فسّر بعض المغردين سبب رؤية مثل تلك الأشكال في الغيوم علمياً، مشيرين إلى أنها ظاهرة نفسية تسمى "باريدوليا"، تجعل العقل يستجيب لربط ما يشاهده من أشكال عشوائية بصورة حقيقية.