الكشف عن الأيام الأخيرة للراحل الممثل بيار شمعون

A + A -

كتبت الممثلة جمانة شمعون على صفحتها ما حصل مع قريبها الراحل الممثل بيار شمعون ما حصل معه في أيامه الأخيرة كاشفةً :

"الى .......وطني😡

كان صرلو اكتر من جمعة معدتو عم توجعو وعم يتحمّل..

قالتلو مرتو قوم آخدك عالمستشفى صرخ فيها وقلا شو هبيلة انتي؟؟؟

بدك تجرصيني؟؟؟

من وين بجيب ٤٠ او ٥٠ مليون ليرة حتى فوت مستشفى🥺

تحمّل وجع مميت وكان عم يعمل جرْحات من دون ما يعرف💔

فات عالمستشفى وما لحّق ......مات 😭

يللي كان عنوان الضحكة Pierre Georges Chamoun

مات موجوع لانو الفنان بوطني بيكرموه بعد ما يموت ..بس شياطين هالوطن ما بيعرفوا انو يللي بيضحّك العالم ...معقول يكون عم يبكي فقر ووجع.

#الفن_في_وطني

ذل😥 "