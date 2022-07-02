بماذا وصف نجل راغب علامه منتقديه؟

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رد لؤي علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، على الانتقادات التي طالته بسبب إطلالته الأخيرة في باريس.



وشارك لؤي متابعيه صورة له مستخدما خاصية القصص المصورة عير حسابه على انستغرام، وكتب بالإنكليزية:

"عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غبية ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهديدات بالقتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة. فقط للتوضيح عندما تحدثت إلى والدي لم أقل الناس الذين هم تحت الأرض ويختبئون وراء شاشاتهم. ما قلته في الواقع بأنهم جرذانن، والدي كان محترما بإجابته وعندما قلت هم تحت الأرض لم أقصد من الناحية المالية بل انه في الواقع أسوأ بكثير. المال يأتي ويذهب. إنها الغيرة والجهل وعدم الأمان وعدم القدرة على التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للاشمئزاز والتي لم أكن أعرف أنها بهذا السوء

واضاف: "أتمنى حقًا أن يستمتع من شارك في كل ما حدث بالرائحة الموجودة هناك لأن هذا هو المكان الوحيد الذي سيكونون فيه وهذا كل ما سيكونون عليه على الإطلاق."



وتابع: " أنا متعلم وأعمل وحاليًا أنا في إجازة أعيش أفضل حياتي حرفيًا أموت من الضحك مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث، والمتعة الوحيدة التي تحصلون انتم عليها هي لفظ اسمي على فمكم".



كما كتب لؤي: "إلى الداعمين الذين يؤمنون بي دائمًا ويقفون بجانبي ، أنا أراكم وأحبكم كثيرًا وأقدر كل واحد منكم. وفقط لأكون واضحًا، لقد بدأت للتو، لذا فإن الأفضل لم يأت بعد، مضيفا: "شكرا لكم ايضا على الدعاية الإضافية. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بأي من هذه الأخبار، لا يستحق الأمر إضاعة وقتكم في معرفة مثل هذه الأشياء".