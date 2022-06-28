هل يعود جوني ديب إلى “جاك سبارو”؟

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من الواضح أنّ خروج جوني ديب منتصراً من معركته القضائية مع طليقته آمبر هيرد سيكون له تأثير على حياته المهنية، خصوصاً بعدما “عاقبته” جهات عدّة بعد اتهامه من قبل الممثلة الأميركية بتعنيفها أثناء الزواج. هكذا، يبدو أنّ شركة “ديزني” باتت في موقف حرج، إذ بدأت مفاوضاتها بشكل رسمي مع نجم هوليوود ليعود إلى تجسيد شخصية القبطان “جاك سبارو” الشهيرة من سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي”.

فقد أفاد تقرير صحيفة “نيويورك بوست” بأنّ “ديزني” عرضت على النجم الأميركي صفقة تتخطى قيمتها الـ 300 مليون دولار للعودة مرّة أخرى إلى تجسيد دوره الشهير، وذلك بعد إقصائه بشكل غير رسمي من السلسلة عام 2018 وسط مزاعم سوء المعاملة من زوجته السابقة.

على خطّ موازٍ، أكّد مصدر من شركة “ديزني” لموقع Poptopic أنّ الصفقة تنصّ على أن يعود ديب للعب شخصية “جاك سبارو”، لافتاً إلى أنّ “ديزني” مهتمة جداً بإصلاح علاقتها معه. وأوضح المصدر أنّ الشركة تواصلت مع الممثل قبل محاكمة التشهير ضد هيرد، وسألته عمّا إذا كان مهتماً بالمشاركة مجدداً في “قراصنة الكاريبي”. وهو كلام لم يؤكد صحته أي مصدر رسمي مقرّب من جوني ديب أو “ديزني”.

وأكد المصدر أنّ صفقة العودة التي يُقال إنّ قيمتها تبلغ 301 مليون دولار تنص على عودة جوني ديب بشخصية “جاك سبارو” في الفيلم السادس من “قراصنة الكاريبي”، بالإضافة إلى مسلسل آخر على منصة البث التدفقي “ديزني بلاس” مستوحى من الحياة المبكرة للشخصية: “ما يمكنني قوله هو إنّ الشركة قد صاغت بالفعل مسوّدة لفيلم عن “جاك سبارو”، لذا فهم يأملون أن يسامحهم جوني ديب ويعود بشخصيّته المميزة”.