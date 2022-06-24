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بالخطأ... بايدن يكشف عن ورقة تعليمات بكيفية التصرّف داخل اجتماع

24
JUNE
2022
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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن غير قصد عن ورقة تعطيه أوامر أساسية حول مكان الجلوس وما عليه فعله خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين في صناعة الرياح في البيت الأبيض.

أظهر الرئيس للمصورين عن طريق الخطأ قائمة التعليمات التي تنص على «أخذ مقعدك» و«تقديم تعليقات موجزة» ووقت «المغادرة»، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

كما طُلب من الرئيس الأميركي البالغ من العمر 79 عاماً التحدث إلى حاضرين محددين، وطرح الأسئلة عليهم وشكرهم قبل المغادرة.

هذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن بايدن يستخدم ورقة تعليمات لتحديد تصرفاته، حيث تم رصده بإجابات جاهزة لوسائل الإعلام خلال حديث حول أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.

كانت حادثة يوم الخميس هي الأحدث في سلسلة من الزلات التي شملت فقدان توازنه والسقوط في الأماكن العامة.

لقد أثارت هذه الأمور مخاوف كبيرة بشأن صحة بايدن وقدرته العقلية مع اقترابه من سن الـ80، على الرغم من أن البيت الأبيض نفى أي تكهنات سلبية حول ذلك.

خلال الاجتماع مع المديرين التنفيذيين في صناعة الرياح في غرفة داخل البيت الأبيض، أظهر بايدن خطة من ثماني نقاط لكيفية التصرف، لكن عن غير قصده.

فبدلاً من الإشارة إلى «الرئيس» بالاسم، خاطب من كتب المذكرة بايدن بكلمة «أنت»، بأحرف كبيرة.

طلبت التعليمات التفصيلية من بايدن «الدخول إلى غرفة روزفلت وإلقاء التحية على المشاركين».

قالت له ورقة التعليمات أن يجلس «أنت تأخذ مقعدك». ثم طلبت المذكرة من الرئيس التحدث بمجرد إحضار الصحافيين إلى الغرفة «أنت تعطي تعليقات موجزة (دقيقتان)».

بعد مغادرة المراسلين، طُلب من بايدن التحدث إلى بعض الحاضرين في الاجتماع، «تسأل ليز شولر، رئيس (إيه إف إل - سي آي أوه)، سؤالاً... ثم تشكر الجميع وتغادر».

ذهب الاجتماع دون وقوع أي الحوادث، ولكن بعد ذلك سرعان ما رأى المصورون الورقة بيد الرئيس.

استمر بايدن في استخدام مثل هذه الملاحظات طوال فترة رئاسته، ويتم تسليمها إليه أحياناً خلال لحظات عامة للغاية.

في يوليو (تموز) الماضي، سلّمه أحد المساعدين رسالة تقول «سيدي، هناك شيء ما على ذقنك». نبّهت الرئيس أن هناك شيئاً ما على وجهه تقريباً خلال الدقائق العشر الأولى من اجتماع افتراضي.

كانت لديه نقطة صفراء أسفل فمه، لكنه استمر في التحدث. ثم تم تسليمه ملاحظة، دفعته إلى مسح ذقنه والنظر إلى يده.

حمل بايدن المذكرة مرة أخرى بحيث كانت متاحة لجميع المراسلين والمصورين لقراءتها.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت صحته موضع تساؤل مرة أخرى عندما سقط من على دراجة هوائية في شاطئ ريهوبوث في ديلاوير.

قال للصحافة «أنا بخير» بعد الحادثة. وأشار بايدن إلى أنه واجه مشكلة في نزع حذائه عن دواسات الدراجة مما تسبب في السقوط.

الشرق الأوسط
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