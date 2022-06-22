living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة: السيدة فيروز مع نجليها..وماذا قالت ريما؟

22
JUNE
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 نشرت المخرجة ريما الرحباني صورة للسيدة فيروز برفقة ابنها هلي وابنها الموسيقار زياد الرحباني من داخل الكنيسة في القدّاس السنوي عن راحة نفس العملاق عاصي الرحباني وليال الرحباني. 

وأرفقت ريما الرحباني الصورة بمنشورٍ طويل، كتبت فيه:

"فيروز (إمّي) زياد (أخوي) وهلي الرحباني (أخوي)، الثلاثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٨ و ٢١ دقيقة، كنيسة السيّدة - المحيدثة - بكفيا كنيسة العاصي. القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) وليال الرحباني (إختي) مع الصديق الأبونا ملحم ب آيفون ريما طبعاً.

مش من زمان كتير فهمت إشيا كتيرة.. أسئلة كتير كنت إطرحها بيني وبين حالي، إطرحها على خوارنة ومطارين.. ع فلاسفة ومؤمنين.. فتش عنها بالكتب والأناجيل.. وولا مرّة حدا بجوابو ريّحني او قنعني!

ليه هلي خلق بهالعيلة؟ وليه صار معو هيك؟ ليه عاصي فل بكير؟ وليال فلّت أبكر من بكير!... وليه؟ وليه؟ ولَيْهات كتيرة ضل إسألها.. ونفسي ما ترتاح من الوَجع ومن الأسئلة! إسمع كلام كتير ما يعنيلي شي ما يحرّك فيّي شي!

"ضريبة الشهرة" .. "مقابل كل فرح في وجع!" .. "مقابل كل نجاح في بِكي".....

وما كانت تِرضى نفسي ولا تِستَكين .. وربنا شو؟ بيَعطي وبياخد؟ ربنا ليه راضي بهالظلم كلّو على هالارض الواسعة؟ ليه ما وزّع كَرمو على كل الناس بالعَدل والتَساوي؟ ليه؟ ليه؟ اي اي ما بنكر إنّي مرّات "كتير بكيت وصلّيت انا وحالي ووحدي إحتجّيت!" وزعلت منّو وما عدت احكيه.. بس مش من زمان لقيت الجواب..

هلي بيناتنا نحنا بالذات ت نضَل ماشيين عَ الارض! هلي حمانا من ضو الشهرة والمال والجاه والتكبُّر والتعجرُف وكل ملذّات الحياة الفانية... هلي نقّى نفوسنا وقلوبنا وطهّرها! هلي رد عنّا ضربات الحقد الماكر والحسد والغيرة.. هلي خلانا نضل مجموعين وخلّا هالبيت ما يعيش فيه الا الحُب وخلا قلوبنا توزّع حب وفرح عالناس كل الناس.. خلانا مرتبطين بالناس البُسطا اللي بيشبهونا ومنشبهن!

مش عن عبث بِكره الحياة الإجتماعية اللي مليانة تصنّع وكذب وسطحية وظهور وحفلات وعهر وكفر وبَطر ونجومية! مش عن عبث ما برتاح إلا مع الناس الطيّبين بالضياع الخجولة والفلاحين والزرّاعين والحطّابين والعمّال الكادحين.. لاء.. منّي شيوعيّة.. لاء انا مسيحيّة وهيك بتكون المسيحيّة الحقيقيّة! مش اللي مغطسة بتيجان الدهب ولا بالصلبان المشطوبة... ما حدا علّمني ما حدا ربّاني ما حدا لزَمني.. كون هيك!

هلي اللي ما بيِحكي وما بيِسمع وما بيِمشي.. هوّي اللي علّمني كل هول علّمني سامح وحب وأعطي أهلي عمري وحياتي متلما هوّي عطانا وبحسب قناعة عاصي وكلام عاصي إلي "هلي وزّع ذكاه عليكي إنتي وزياد وليال بالتساوي! ولهيك لازم كتير تحبّوه لهلي!"

اي يا بيّي هيّاني عم قول اللي بدَّك ياني، إنتَ وساكن العالي، قولو. هلي يا ملاك البيت، الله يحرسك ويطوّل عمرك ويخلّيك بركة هالبيت!".

ويذكر أنه كانت قد نشرت أمس المخرجة ريما الرحباني صورة للسيدة فيروز برفقة ابنها هلي من داخل الكنيسة وكتبت: "فيروز وهلي الرحباني (أخوي)، الثلاثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٧ و ٣٣ دقيقة، كنيسة السيّدة المحيدثة - بكفيا - كنيسة العاصي. القدّاس السنوي عن راحة نفس عاصي الرحباني مع الصديق الأبونا ملحم. خصّيصاً علشانكو يا فيروزيين، بـ آيفون ريما طبعاً". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout