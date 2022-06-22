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"فوربس الشرق الأوسط" تكشف عن قائمة أقوى 10 شركة في الشرق الأوسط

22
JUNE
2022
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تكشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط" لعام 2022، لتسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة.

أعدت القائمة بالاعتماد على المعلومات والبيانات من أسواق المال في دول المنطقة، لتصنيف الشركات وفقًا للقيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2021. وقد استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2021، وذلـك حتى 20 أبريل/ نيسان 2022.

للعام الثالث على التوالي، تصدرت عملاق النفط والغاز أرامكو السعودية، بمبيعات بلغت 400.5 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 2.3 تريليون دولار. بينما حّلت شركة سابك في المركز الثاني مع مبيعات بلغت 46.6 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 100.5 مليار دولار، تليها مجموعة بنك قطر الوطني في المركز الثالث بمبيعات 14 مليار دولار، وقيمة سوقية بنحو 59.1 مليار دولار، وهي الشركة القطرية الوحيدة المصنفة ضمن أول 20 مركز في القائمة.

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