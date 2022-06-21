جوني ديب ومحاميته... من المحكمة إلى العطلة الصيفية؟

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أعلنت محامية جوني ديب، كاميل فاسكيز، أن الممثل الأميركي وجّه دعوةً إليها، لمرافقته في جولته الأوروبية التي سيقوم بها هذا الصيف.



هذا ما كشفته فاسكيز في لقائها المصوّر مع تلفزيون Univision في 18 حزيران الجاري، حين قالت: "سأكون في أوروبا هذا الصيف، حيث سيعزف جوني ديب على الغيتار، وقد طلب منّي مرافقته لو أردتُ ذلك".



يأتي هذا الإعلان بعد الشائعات، التي تحدثت عن وجود علاقة بين المحامية الإسبانية ونجم Pirates of the Caribbean، خلال جلسات قضية التشهير العلنية التي رفعها جوني ديب ضدّ زوجته السابقة آمبر هيرد.

لكن كاميل فاسكيز خرجت عن صمتها، وتحدثت للمرة الأولى عن علاقتها بالممثل الأميركي، نافيةً وجود أي علاقة عاطفية بينهما.



ففي المقابلة نفسها مع راوول دي مولينا، تحدثت عن الصور والفيديوهات التي جمعتهما داخل قاعة المحكمة حيث ظهرا يتعانقان، والتي انتشرت بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم. وقالت كاميل فاسكيز: "سأحضنه بالطبع. هو صديقي، لكنه موكّلي أولاً، وكان يمرّ بفترةٍ صعبة للغاية".



وتابعت تقول: "أحبّ الموكّلين الذين أتعامل معهم؛ ثم لا تنسى أني من أصلٍ إسباني، يعني أني أحبّ معانقة الناس والاقتراب منهم. لكني عانقته بالفعل لأنه كان بحاجةٍ إلى ذلك".



وعندما سُئلت عن سبب عدم نفيها للشائعات حول علاقتهما المحتملة، عندما سُئلت عن ذلك أمام قاعة المحكمة، أوضحت فاسكيز أنه لم يكن يُسمح لها بذلك. وقالت: "لم أستطع الإجابة حينها؛ فقد أخبرتنا المحكمة أنه لا يمكننا إجراء مقابلات أو قول أي شيء أمام قاعتها".



وكانت المحامية الشابة قد خطفت الأضواء في جلسات المحاكمة العلنية بين الممثلين جوني ديب وآمبر هيرد، خلال شهر أيار الماضي، حيث نجحت في كسب القضية لصالح موكّلها نجم هوليوود ضدّ طليقته.



وقد تمّت ترقية فاسكيز (37 عاماً) لتصبح شريكة في المكتب القانوني الذي تعمل معه، بعد نجاحها في مساعدة ممثل قراصنة الكاريبي بفوزه في القضية.



وكانت محامية جوني ديب بدأت طريقها إلى الشهرة، عندما اختارتها شركة براون رودنيك القانونية الدولية الكبرى التي تعمل معها؛ لتشكل فريقاً للدفاع عن ديب، بناءً على خبرتها في دعاوى التشهير والتقاضي بشأن العقود.



وكانت فاسكيز في أول لقاءٍ تلفزيوني لها برفقة المحامي بنيامين تشيو، ضمن برنامج Good Morning America، قد تحدث عن تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعها جوني ديب ضدّ زوجته السابقة.



فقالت كاميل إن الانتصار الحقيقي كان "التركيز على الحقائق والأدلة، وإعطاء جوني الفرصة ليقول الحقيقة للمرّة الأولى"، فقد أفسحت له هذه المحاكمة المجال ليقول ما حدث في هذه العلاقة أمام القضاة وهيئة المحلفين والرأي العام. أما محاميه بنيامين تشيو، فقد قال إن الممثل الأميركي استطاع استعادة حياته أخيراً بعد 6 سنوات من سوء الفهم.



وعن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والرأي العام في هذه القضية، قال المحامي إنها لم تلعب أي دور في فوز جوني بالقضية، "فقد كان حكم هيئة المحلفين مبنياً على أساس الأدلة والحقائق التي قدّمها كل من الطرفين".