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علاء مبارك يهاجم فيلم "أصحاب ولا أعز"

18
JUNE
2022
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لها - هاجم  علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني فيلم "أصحاب ولا أعز" معتبراً أنه يتنافى مع قيم المجتمع العربي والمصري.
 
وغرّد عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بعد مشاهدة الفيلم؛ ما الهدف من هذا الاقتباس خاصةً أن محتوى الفيلم وإن كان يتعرض لنماذج موجودة في مجتماعتنا إلا انها لاتتناسب مع قيمنا ومبادئنا التى تحكمها العادات والتقاليد وتحرمها الأديان، فحرية التعبير والإبداع يجب أن تكون مرهونة بضوابط أخلاقية واجتماعية وإلا اصبحت فوضى".
 
وتدور أحداث الفيلم حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ليقرروا خوض لعبة تقوم على وضع هواتفهم المحمولة على الطاولة، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.
 
يُذكر أن "أصحاب ولا أعز" بطولة الفنانين: منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودياموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجاربه الإخراجية.
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