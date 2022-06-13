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آمبر هيرد تكسر صمتها...وأول تعليق للممثل جوني ديب بعد حكم المحكمة لصالحه

13
JUNE
2022
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في أول مقابلة تلفزيونية لها بعد إصدار الحكم بقضية جوني ديب، اعتقدت آمبر هيرد أن تصوير المحاكمة على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن عادلاً.

وفي الحلقة التي ستبث يوم 17 تموز في برنامج "تودي شو" على قناة "إن بي سي" الأميركية، قالت هيرد في حديثها عن حكم هيئة المحلفين: "أنا لا ألومهم، أفهم في الواقع أن ديب شخصية محبوبة، إنه ممثل رائع".

وأصدرت هيئة محلفين أميركية، قراراً يدين الممثلة، آمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.


أول تعليق للممثل جوني ديب بعد حكم المحكمة
وجاء ذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وحظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقاً في خصوصيات نجمي هوليوود.

وبعد انتهاء المحاكمة التي استمرت 6 أسابيع، كشفت محامية هيرد، إيلين بريدهوفت، أن آمبر لا تستطيع دفع تعويضات، وتخطط الآن لتقديم استئناف.

ولمح محامي جوني ديب، بنيامين تشو، في مقابلة تلفزيونية، أن آمبر هيرد قد لا تضطر إلى دفع مبلغ المال.

وقد يوافق ديب وهيرد على التسوية قبل نهاية الشهر، ويمكن أن تتضمن اتفاقية التسوية التنازل عن الأضرار، مقابل ألا تستأنف هيرد القضية.

وقد يتفق الطرفان أيضاً على إزالة بعض دعاوى التشهير من الحكم، أو تقليل أو إزالة الأضرار التي يدين بها كل منهما للآخر.

وقضت هيئة المحلفين، بتعويض قدره 15 مليون دولار لفائدة جوني ديب.

من جهة ثانية، وجدت هيئة المحلفين الممثل جوني ديب مذنباً بالتشهير بأمبر هيرد، وأوصت بأن يدفع مليوني دولار تعويضا لها.

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