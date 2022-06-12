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دار الأوبرا المصرية تكشف سبب إلغاء حفل نوال الزغبي

12
JUNE
2022
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خاص لها - أثار الإعلان عن إلغاء الحفل الذي كان مقرراً أن تحييه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جدلاً كبيراً بين الجمهور المصري، الذي فوجئ بقرار الإلغاء قبل الحفل بأسبوع.
 
"لها" تواصلت مع المسؤولين بدار الأوبر المصرية، لمعرفة أسباب إلغاء الحفل الذي كان مقرراً إقامته في 20حزيران (يونيو) الجاري، حيث كشف مصدر مسؤول عن أن الأزمة خارجة عن إرادة دار الأوبرا، وهي غير مسؤولة عن تنظيمه وكلما يربط دار الأوبرا هو المكان فقط.
 
وقال المصدر إن الحفل كان مفروضاً أن تنظمه نقابة العاملين بدار الأوبرا، واتفقت النقابة مع المطربة منذ فترة، وقت وجود مجلس النقابة السابق، ولكن بعد إجراء انتخابات التجديد بالنقابة، والتي جرت الأسبوع الماضي، تغير الأعضاء السابقون، وجاء مجلس جديد، حيث قرر أن يدرس تفاصيل الحفل والأمور المادية الخاصة به حتى يتمكن من صرف جميع المستحقات.
 
وأكد أن مجلس النقابة الجديد تواصل مع المطربة نوال الزعبي لمحاولة تأجيل الحفل وإقامته مع بداية شهر تموز (يوليو) المقبل، وحتى يتمكن من ترتيب أوراقه، لكن رفضت المطربة اللبنانية التأجيل نظراً لارتباطها بأعمال أخرى في تلك الفترة.
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