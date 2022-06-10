دراما غير متوقعة خلال زفاف بريتني سبيرز.. بطلها زوجها الأول

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لم يكن حفل زفاف مغنية البوب بريتني سبيرز من الشاب سام أصغري عادياً، حتى تمكن زوجها السابق جيسون ألكسندر من إضفاء شيئاً من الدراما عليه.

وبعد علاقة حب دامت حوالي 6 سنوات، تزوجت سبيرز من أصغري الإيراني الأصل، الخميس، في حفل بجنوب كاليفورنيا جاء بعد أشهر من فوز نجمة البوب بإطلاق سراحها من وصاية قانونية لوالدها عليها، استمرت لمدة 13 عاماً.

إلا أن زوج سبيرز الأول جيسون ألكنسدر، ظهر على "إنستغرام" في بث مباشر، في مكان الحدث بغرفة مزينة، حيث تم اعتقاله من قبل الشرطة.

وقال الضابط كاميرون هندرسون، قائد شرطة مقاطعة فينتورا، إن الضباط استجابوا لمكالمة تعدي على ممتلكات الغير ظهر الخميس، مضيفاً: أن ألكسندر اعتقل بعد أن لاحظ الضباط أن لديه مذكرة توقيف في مقاطعة أخرى.

وتزوجت النجمة الشهيرة من ألكسندر، في لاس فيغاس عام 2004، لكن تم إبطال هذا الزواج بعد أيام قليلة.

وفي العام نفسه، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين، وانتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2007.