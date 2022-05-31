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دراسة تكشف... أفضل وقت لممارسة الرياضة قد يختلف بين الرجال والنساء

31
MAY
2022
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وجدت دراسة، أُجريت في الولايات المتحدة، أن النساء يحرقن المزيد من دهون الجسم أثناء ممارسة الرياضة في الصباح، بينما يحرق الرجال الدهون بشكل أسرع عند المساء.

ويوضح الباحثون أن الاختلافات في الهرمونات والساعات البيولوجية ودورات النوم والاستيقاظ بين الجنسين يمكن أن تلعب جميعها دورا مهما.

واستمرت الدراسة، المنشورة في مجلة Frontiers in Physiology، الّتي شملت 30 رجلاً و26 امرأة، يتمتعون بنشاطٍ وصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 25 و55 عاماً، لمدة 12 أسبوعا.

واختبر الباحثون ضغط الدم ودهون الجسم لدى الجميع على مدار الدراسة، بالإضافة إلى مرونتهم وقوتهم الهوائية في البداية والنهاية.

ومن جهته، يشير الدكتور بول أرسريو، مؤلف الدراسة وأستاذ الصحة والعلوم الفيزيولوجية البشرية في كلية سكيدمور بولاية نيويورك، إلى أن الوقت المثالي من اليوم لممارسة الرياضة قد يختلف عند النساء والرجال.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه على النساء المهتمات بتقليل الدهون وخفض ضغط الدم أن يهدفن إلى ممارسة الرياضة في الصباح. وفي الواقع، فباستطاعة النساء حرق المزيد من دهون الجسم في الصباح لأنه من المرجح أن يكون لديهن دهون زائدة في البطن.

ومع ذلك، يقول أرسريو إن النساء اللواتي يحاولن تحسين قوة العضلات في الجزء العلوي من الجسم بالإضافة إلى مزاجهن والنظام الغذائي، يجب أن يمارسن التمارين الرياضية خلال المساء.

ووجد العلماء أن التمارين الرياضية المسائية "مثالية للرجال المهتمين بتحسين صحة القلب والتمثيل الغذائي، فضلاً عن الرفاهية العاطفية"، بحسب الدكتور أرسريو.

ووفقاً للباحثين، فليس من الواضح سبب اختلاف استجابات الرجال والنساء لتوقيت التمارين الرياضية، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة المزيد عن الموضوع.

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