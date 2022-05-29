هروب مذيعة شهيرة من حفل زفافها!

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في واقعة اثارت استغراب الناس فى مصر، كشفت الإعلامية الشهيرة سما أحمد، وهي مذيعة بقناة “الشمس”، حقيقة هروبها من حفل زفافها في مدينة الشيخ زايد.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضحت الإعلامية سما أحمد تفاصيل الواقعة قائلة: “والدتي تعبانة من فترة وجاتلها جلطة، والستات المصرية لما بيتعبوا بيحبوا يطمنوا على بناتهم، فقالت ليا يا سما عايزاكي تتجوزي فلان، فقلت لها حاضر لأني عايزة أريحها وتبقى مبسوطة”.

وأشارت سما أحمد إلى أنها “لا تعرف خطيبها جيدا، وعرضت على والدتها أن تتيح لها الفرصة من خلال فترة للخطوبة للتعرف على شريك حياتها، إلا أن والدتها رفضت وطلبت أن تتزوج مباشرة”.

وأضافت: “في 10 أيام بس اتفقوا هنكتب الكتاب ونجيب الفستان، ولقيت نفسي بتجوز وأنا ماتكلمتش معاه ساعتين على بعض..أنا مش عايزة أزعلها وأضايقها، فقلت حاضر هضغط على نفسي عشان أشوف الفرحة في عينها لأنها مريضة والحالة تتدهور”.

وتابعت الإعلامية سما أحمد: “أنا مخطوبة من بني آدم أول مرة يقعد جنبي، وأول مرة هيمسك إيدي، والمعازيم قالولي حاولي تنبسطي، لكن أنا كل اللي كان يهمني نظرة ماما إنها فرحانة، وسبحان الله المأذون اتأخر، ولما المأذون جه، وبيكتب القسيمة قمت قولتله قدام الناس أنت شخص محترم وجميل وفيك كل الصفات الحلوة، أنا آسفة أنا مش قادرة أكمل”.

واختتمت سما أحمد: “أخدت فستاني ومشيت ومش قادرة أواجه حد، الدنيا اتقلبت وقالوا هربت، بس أنا مهربتش ولا عملت دا عشان أركب التريند، مش هركب التريند على حساب نفسي”.