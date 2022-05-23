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من دون كمامة بجنازة "مربيه"... زعيم كوريا الشمالية يحمل النعش

23
MAY
2022
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شارك زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، فى جنازة ضخمة أقيمت لأحد كبار المسؤولين بالجيش، بحضور عدد كبير من الجماهير، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن وسائل الإعلام الرسمية فى بيونغ يانغ، في وقت بلغ فيه عدد المصابين بكورونا ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن كيم حضر، الأحد، جنازة هيون تشول هاي، قائد الجيش الشعبي الكوري، الذي لعب دورا رئيسيا في إعداد كيم ليكون الزعيم القادم للبلاد، قبل وفاة والد كيم، في أواخر عام 2011.

وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية، كيم بينما يشارك في حمل النعش بنفسه من دون ارتداء كمامة، فيما كان الآخرون يرتدون كمامات للوجه، في وقت تدعي فيه بيونغ يانغ أن تفشى فيروس كورونا ينحسر.

وأعلن الإعلام الرسمي الأحد أن 2.6 مليون شخص أصيبوا "بحمى"، من عدد السكان البالغ 25 مليونا تقريبا.

وسجلت وفاة 67 شخصا، بحسب الأرقام الرسمية، وهو معدل وفيات منخفض للغاية (0,003 في المئة)، خاصة أن السكان غير ملقّحين، بينما تعاني شريحة واسعة من سوء التغذية.

وتتمتع كوريا الشمالية بقدرات اختبار محدودة للعديد من المرضى، لكن بعض الخبراء يقولون إنه من المحتمل أيضا عدم الإبلاغ عن الوفيات، من أجل حماية كيم من الضرر السياسي.

وعرض التلفزيون الحكومي مقطع فيديو لكيم وهو يسلم مجرفة في المقبرة قبل أن يلقيها جانبا وينحني ليستخدم يديه العاريتين لرش الرمل على التابوت.

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