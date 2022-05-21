ماسك ينفى التحرش جنسياً بمضيفة على متن طائرة خاصّة... وأسهم تسلا تهوي

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ندد الملياردير إيلون ماسك بمزاعم وصفها بأنها "غير صحيحة تماماً" وردت في تقرير إخباري قال إنه تحرش جنسياً بمضيفة طيران على متن طائرة خاصة في عام 2016.

وهوت أسهم تسلا، شركة تصنيع السيارات الكهربائية، اليوم الجمعة بأكثر من عشرة بالمئة وسط مخاوف من أن المزاعم ورد ماسك عليها قد تضر بالعلامة التجارية للشركة ومبيعاتها.

كان موقع (بيزنس إنسايدر) الإخباري ذكر أمس الخميس أن شركة سبيس إكس المملوكة لماسك دفعت 250 ألف دولار في 2018 لتسوية دعوى تحرش رفعتها مضيفة طيران، دون ذكر إسمها، اتهمت ماسك بالتعري أمامها.

ونسب التقرير ذلك إلى امرأة مجهولة قالت إنها صديقة المضيفة. وأضاف أن الصديقة أدلت بشهادتها في إطار عملية تسوية سرية.

وكتب ماسك قائلاً "أتحدى هذه الكاذبة التي تدعي أن صديقتها رأتني عارياً أن تصف شيئاً واحداً فقط، أي شيء على الإطلاق (ندوب، وشم، ...)، شيء لا يعرفه الناس. لن تستطيع فعل ذلك لأن هذا لم يحدث البتة".

وانخفاض سهم تسلا اليوم الجمعة خصم 66 مليار دولار تقريباً من قيمتها السوقية وأوصل السهم لأدنى مستوياته منذ آب الماضي.

وتراجعت الأسهم بشكل حاد منذ أوائل نيسان مع إعلان ماسك خططه لشراء تويتر مما أثار مخاوف من تشتت رئيس الشركة في وقت أضرت فيه إجراءات إغلاق في الصين لمكافحة كوفيد-19 بإنتاج الشركة.