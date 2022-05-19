living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أستراليا..النظام الغذائي لـ 9 من كل 10 أطفال صغار غير صحيح

19
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة علمية أجراها علماء أستراليا حول تغذية أطفال صغار أعمارهم مابين 6 أشهر وعامين، أن جميع الأطفال الرضع وربع الأطفال الصغار لا يحصلون على كمية الحديد اللازمة. وتشير مجلة Nutrients، إلى أنه اتضح للباحثين من نتائج لقائهم بـ 1100 من آباء وأمهات الأطفال، أن 9 من كل 10 أطفال دون الثانية من العمر في أستراليا لا يحصلون على كمية الحديد اللازمة. ويثير نقص الحديد في مرحلة الطفولة اهتمام العلماء. لأن نقص هذا العنصر يؤثر في النمو والتطور ويسبب التعب وفقدان الشهية وفقر الدم. ووفقًا للإرشادات الأسترالية الرسمية، يحتاج الأطفال إلى 7 ملغم من الحديد يوميًا. وللحصول على هذه الكمية عليهم تناول حوالي 300 غرام من لحم البقر أو 400 غرام من الحبوب المدعمة بالحديد. ولا يستبعد الباحثون أن يكون مقرروا هذه الارشادات قد تعمدوا رفع مقاديرها. لذلك يجب إعادة النظر بها، ولكن هذا يتطلب إجراء دراسة واسعة تشمل مجموعة كبيرة من الأطفال الرضع. وفي الواقع لا تختلف الارشادات الأسترالية عن العالمية. فإذا كانت المعايير الأسترالية مرتفعة فعلا، فيجب على جميع الأنظمة الصحية في العالم إعادة النظر في حساباتها وتوصياتها. وبالإضافة إلى هذا لم يكن لدى الباحثين بيانات عن مستوى الحديد في الدم أو فقر الدم لدى المشاركين الصغار في الدراسة. لذلك يخططون الآن لاستكمال دراستهم بهذه البيانات في أسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت معرفة كيف يؤثر ذلك في صحة الأطفال. فإذا اتضح أن مستوى الحديد منخفض لدى الأطفال، فيجب إعطاؤهم مكملات محتوية على الحديد. وتجدر الإشارة، إلى أن مصدر الحديد للأطفال الرضع هو حليب الأم، وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة إرضاع الطفل على الأقل إلى عمر ستة أشهر لكي يحصل على المواد المغذية اللازمة. وبالنسبة للأطفال الآخرين، فإن مصدر الحديد هي اللحوم والماكولات البحرية والبقوليات والخضروات وخاصة البروكلي والخضروات الورقية ومنها السبانخ، والفواكه مثل التفاح والحمضيات الغنية بالحديد وفيتامين С، الذي يساعد على امتصاص الحديد. وأما حليب البقر والماعز، فإنه يؤثر سلبا في امتصاص الجسم للحديد لأنه يحتوي على الكالسيوم. واكتشف الباحثون أن مستوى الحديد منخفض لدى ثلث الأطفال، لأنهم يستهلكون كمية كبيرة من الملح. وكما هو معلوم، فإن الأطفال الذين منذ طفولتهم يفرطون في استهلاك الملح معرضون للإدمان على الأطعمة المالحة، ما يشكل خطورة على صحتهم. المصدر: فيستي. رو
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout