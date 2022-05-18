living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في الهند.. أبوان يقاضيان ابنهما لعدم منحهما حفيدا

18
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في واقعة غريبة وطريفة، رفع أبوان في الهند دعوى قضائية ضد ابنهما وزوجته، لأن الأخيرين لم ينجبوا لهما حفيدا.

وكتب سانجيف وسادهانا باساد في بيان ادعاء أنهما أنفقا كل مدخراتهما على ابنهما حتى يتزوج، حيث تم إنفاق حوالي 80 ألف دولار على حفل الزفاف والمناسبات ذات الصلة.

وتوقع الوالدان أن يمنحهما الابن أحفادا، لكن هذا لم يحدث، حيث لا يخطط الزوجان إنجاب أطفال بعد، رغم مرور ست سنوات على زواجهما، بحسب “Indian Express”.

وبعد أن نفذ صبر “جدي المستقبل”، توجها إلى المحكمة مطالبين ابنهم بدفع 65000 دولار كتعويض معنوي، حيث وبحسب محامي المدعين “كل والد يحلم بأن يصبح جدا في يوم من الأيام”.

وفي حالة أخرى، كان قد رفع مواطن هندي دعوى قضائية ضد والديه لأنهما قررا إنجابه دون طلب إذن منه. ووفقًا للمدعي، فهو جزء من الحركة المناهضة للولادة الذين يعتقدون أن ما ينتظر الأطفال في هذا العالم لا شيء إلا المعاناة، لذلك يجب على الناس ألا يتكاثروا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout