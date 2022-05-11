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شاب سوري يفوز بمليون دولار في مبادرة "مليون مبرمج عربي" بالإمارات (بالصور)

11
MAY
2022
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كرم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم الأربعاء، المبرمجين والمدربين الفائزين بتحدي مبادرة "مليون مبرمج عربي".

وفي "متحف المستقبل" بدبي، كرم الشيخ حمدان بن محمد المبرمجين والمدربين الفائزين بتحدي مبادرة "مليون مبرمج عربي" الذي تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 1350000 دولار، خلال الحفل الختامي للمبادرة.

وقال حمدان بن محمد بهذه المناسبة: "نبارك للشاب السوري محمود شحود فوزه بجائزة المليون دولار عن مشروع "Habit 360" فوز مستحق لمبدع عربي نفتخر به وبإنجازه ونهنئ جميع الفائزين والمشاركين في مبادرة مليون مبرمج عربي الذين نجحوا في توظيف لغة العصر المعرفية في تطوير مشاريع رائدة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجتمعاتهم"، لافتا إلى أن "مبادرة مليون مبرمج عربي أتاحت الفرصة لمليون عربي لدخول العالم الرقمي، وحققت أحلام عشرات آلاف المبرمجين العرب في مختلف أنحاء العالم، وستكون مخرجاتها ونجاحاتها ركيزة لكثير من الإنجازات العربية القادمة في عالم التكنولوجيا والبرمجة".

وتابع: "مبادرة مليون مبرمج عربي فتحت الطريق أمام الشباب العربي نحو آفاق لانهائية من الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا المتقدمة لوضع الوطن العربي على خريطة التميز والإنجاز".


وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مهندس البرمجيات السوري محمود شحود البالغ من العمر 33 عاما، نجح في حصد لقب أفضل مبرمج عربي وجائزة المليون دولار لتحدي مبادرة مليون مبرمج عربي عن مشروع "Habit 360" الذي يمكن الأشخاص من بناء عادات جديدة في حياتهم ومتابعة إنجازاتهم وتحفيز مشاعرهم، وقدم التطبيق خدماته لأكثر من 200000 مستخدم حول العالم، كما حصل أصحاب المشاريع الخمسة الأفضل في تحدي مبادرة "مليون مبرمج عربي" على جوائز بقيمة 50 ألف دولار لكل منهم.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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