لهذا السبب أطلّ نيقولا معوض عاري الصدر مع مولودته الجديدة

A + A -

ما ان أعلن الممثل اللبناني نيقولا معوّض عن ولادة ابنته الأولى ونشر صورةً وهو يحمل طفلته بين يديه، حتّى بدأت التساؤلات بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي حول السبب الّذي دفعه الى الظهور عاري الصدر.

وردّاً على هذه التساؤلات، نشر الممثل نيقولا معوض فيديو جديد له مع طفلته، وأوضح قائلاً " كان عبالي من أوَّل لحظة بنتي تعرف وتحِسّ انّو انا الملجأ تبعها (كل شي وانا عايش).. غير طبعاً الفوائد الطبيّة للـ skin to skin".

وتابع نيقولا معوض "حبّيت شارك معكن هالفيديو لحتى شجّع كل رجل عم يستعِدّ يكون أب يعيش هاللحظات لأنّو للأسف ما كتير منعرف عن الموضوع بالوطن العربي".