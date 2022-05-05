هل تصبح كلمات المرور “جزءا من الماضي”؟

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أعلنت ثلاث شركات تكنولوجيا عملاقة (غوغل ومايكروسوفت وآبل) عن جهد مشترك للاستغناء عن كلمات المرور في مختلف المنصات بحلول العام المقبل.

وجاء الإعلان اليوم الخميس، الذي يصادف اليوم العالمي لكلمة المرور، ليقترب العالم خطوة من أن تصبح كلمات المرور جزءا من الماضي، وفقا لموقع “ذي فيرج”.

وستتيح عملية تسجيل الدخول بدون كلمة مرور للمستخدمين اختيار هواتفهم كجهاز مصادقة رئيسي للتطبيقات ومواقع الويب والخدمات الرقمية الأخرى، كما أوضحت ذلك غوغل في منشور على مدونتها الخميس.

وسيكون إلغاء قفل الهاتف بأي شيء تم تعيينه كإجراء افتراضي، مثل إدخال رمز “PIN” أو رسم نمط معين أو استخدام بصمة الإصبع، كافيا لتسجيل الدخول إلى خدمات الويب دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور على الإطلاق.

سيجري كل ذلك من خلال استخدام رمز مميز فريد من نوعه يسمى “مفتاح المرور” يتم مشاركته بين الهاتف وموقع الويب.

وتهدف الخطوة لتبسيط العمليات على المستخدمين وضمان أن تكون أكثر أمانا من خلال جعل عمليات تسجيل الدخول مشروطة بجهاز حقيقي.

الاستغناء عن كلمة المرور، يعني أن المستخدمين لن يكونوا مجبرين على تذكر تفاصيل تسجيل الدخول عبر الخدمات أو تعريض الأمان للخطر عن طريق إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في أماكن متعددة.

وأيضا فإن نظام بدون كلمة مرور سيجعل من الصعب على المتسللين اختراق تفاصيل تسجيل الدخول عن بُعد لأن تسجيل الدخول يتطلب الوصول إلى جهاز مادي حقيقي.

ومن الناحية النظرية أيضا، فإن هجمات المحتالين الرقميين التي يتم فيها توجيه المستخدمين إلى موقع ويب مزيف للحصول على كلمات المرور ستكون أصعب بكثير.

سيشمل الأجراء المرتقب أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس ومتصفحات كروم وسفاري وأيدج ونظامي ويندوز وماك.

وقالت الشركات الثلاث إنها تتوقع أن تتاح آلية تسجيل الدخول الجديدة عبر الأنظمة الأساسية في العام المقبل، من دون تحديد تاريخ معين لإطلاقها.