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أنجلينا جولي تزور اوكرانيا

1
MAY
2022
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زارت نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي مدينة لفيف الأوكرانية، اليوم (السبت)، وتوقفت في مخبز وذهبت إلى محطة للسكك الحديدية للقاء بعض السكان الذين شردتهم الحرب مع روسيا، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وجولي (46 عاماً) مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تقول إن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يمثل نحو 30 في المائة من سكان أوكرانيا قبل الحرب.

وأثناء زيارة محطة السكك الحديدية، التقت جولي بمتطوعين يساعدون النازحين الذين أبلغوها بأن كل طبيب نفسي مناوب يتحدث إلى نحو 15 شخصاً في اليوم.

وقال المتطوعون إن كثيراً من الموجودين في المحطة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وعشرة أعوام.

وقالت جولي: «لا بد أنهم يعانون من صدمة... أعلم إلى أي مدى تؤثر الصدمة على الأطفال. أدرك أن مجرد وجود شخص ما يُظهر مدى أهميتهم، ومدى أهمية الاستماع لأصواتهم... أعرف أن ذلك له تأثير على شفائهم».

والشهر الماضي قامت جولي، بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للاجئين، بزيارة لليمن، حيث يوجد أيضاً ملايين الأشخاص الذين شردتهم الحرب.

الشرق الأوسط
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