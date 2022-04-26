بالفيديو - طوني خليفة يفضح عن علاقة .. ويبكي تأثراً!

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بحزن تحدث الإعلامي طوني خليفة عن الأزمة التي يعاني منها لبنان.

وقال طوني خلال استضافته في برنامج 'العرافة' الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة "المحور": أتحدث بجرح كبير، لبنان خرج منه الكثير من القديسين والمفروض أن يكون محروسا، وإن شاء الله العناية الإلهية التي أنقذت مصر تنقذ لبنان



وردا على سؤال كم خسر من الدولارات خلال الأزمة اللبنانية؟ قال: "قبل خسارة الدولارات أنا خسرت وطني الذي كنت أقاتل في سبيله ببرامجي وأفكاري، ولهذا لا أسأل هل خسرت دولاراتي الموجودة في البنك أم لا."

من جهة أخرى، قال خليفة إن حربه مع الإعلامية نضال الأحمدية، حرب مدروسة، وان هناك خلافا كبيرا بينهما، ورغم ذلك إعجاب من طرف واحد، ويكن لها حبا كبيرا، مضيفًا: "كنا في قبرص وقلت لها أنا معجب بك..وأؤكد أنني معجب بها".

وتابع: "سألتني بتطلع تسهر عندي في الشقة، وقلت نعم، ودخلت بيتها، وفوجئت بأشخاص في الغرفة ، واتضح بأنه مقلب، وهذه مشكلتي مع نضال".