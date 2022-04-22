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ما هي فوائد قناع القهوة وماء الورد للبشرة؟

22
APRIL
2022
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تطبيق قناع القهوة وماء الورد على البشرة يعود بفوائد عديدة ومهمة.

وقبل الغوص في الحديث عن فوائد هذا القناع، سنقدّم لكن أيتها السيدات طريقة تحضير قناع القهوة وماء الورد. أنتن بحاجة الى كوب من القهوة المطحونة وملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

امزجن المكوّنين مع بعضهما وطبّقن القناع على الوجه أو الجسم لمدة 20 دقيقة من خلال حركات دائرية بالأصبع، ثم اغسلنه بالماء الفاتر.

فوائد القهوة للبشرة:

- تقليل ظهور السيلوليت: بسبب محتواها من الكافيين، تقلل القهوة من ظهور السيلوليت.

- تأثيرات مهدئة: تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تتمتع بخصائص مهدئة.

- محاربة علامات الشيخوخة: توصلت دراسة الى وجود علاقة بين شرب القهوة وانخفاض تأثيرات التشيخ الضوئي، وبالتالي فإن تطبيقها على البشرة يقلّل من ظهور بقع الشمس والاحمرار والخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة.

- تقليل الالتهابات: تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك والميلانويد المرتبطين بتقليل فرط التصبغ الذي قد يكون له صلة بالالتهابات.

- تخفيف الهالات السوداء: يساعد الكافيين الموجود في القهوة على توسيع الأوعية الدموية التي تساهم في ظهور الهالات السوداء.

فوائد ماء الورد:

- تهدئة الجلد المتهيج: يحتوي ماء الورد على مضادات الالتهابات، وبالتالي فإن أعظم فوائده هي معالجة الجلد المتهيج.

- التقليل من الاحمرار: تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا التي يتمتع بها ماء الورد في التقليل من حب الشباب، وبالتالي محاربة احمرار البشرة.

- شفاء الجروح والندبات والحروق: يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للبكتيريا والتي تساعد في التئام الجروح والندبات بشكل أسرع.

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