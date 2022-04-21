دراسة... التقليل من استخدام الهاتف يساعد في تخفيض أعراض القلق والاكتئاب

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وجد باحثون في جامعة Ruhr-Universität Bochum في ألمانيا أن استخدام الهاتف الذكي لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم يجعل المستخدم أقل عرضة للشعور بالقلق وأكثر إقبالاً على ممارسة الرياضة.



وفي الدراسة المنشورة في مجلة Journal of Experimental Psychology، فقد استعان الباحثون بـ619 شخصاً وقسموهم إلى ثلاث مجموعات.



وفي التفاصيل، فوضع 200 منهم هواتفهم الذكية جانباً لمدة أسبوع واحد، فيما قلّل 226 منهم الوقت الّذي استخدموا فيه الجهاز بمقدار ساعة واحدة يومياً. أما بالنسبة للمجموعة الثالثة، فلم يغير الأشخاص أمراً في سلوكهم.



وقالت الدكتورة جوليا برايلوفسكايا: "لقد وجدنا أن التخلي تماماً عن الهاتف الذكي وتقليل استخدامه اليومي لمدة ساعة واحدة فقط كان لهما آثار إيجابية على نمط حياة ورفاهية المشاركين".



وبعد مرور أربعة أشهر على انتهاء التجربة، دعا الباحثون جميع المشاركين لإبداء رأيهم في استطلاع حول عادات نمط حياتهم. وتبيّن أن التجربة قد غيّرت عادات المشاركين في المجموعة الأولى على المدى الطويل، إذ بات المشاركون يمتنعون عن استخدام هواتفهم الذكية بمعدل 38 دقيقة أقل يومياً.



أما المجموعة التي قلّلت من استخدام الهاتف الذكي لمدة ساعة واحدة يومياً، فأصبحت تستخدمه لفترة أقلّ بمقدار 45 دقيقة من قبل.



وفي الوقت نفسه، فقد زاد الرضا عن الذات لدى المشاركين وباتوا يمارسون النشاطات البدنية، كما انخفضت نسبة أعراض الاكتئاب والقلق واستهلاك النيكوتين بشكل ملحوظ لديهم.