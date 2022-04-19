دعوة للأمير هاري وزوجته للمشاركة باحتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

A + A -

ذكرت صحيفة “الغارديان” أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، تلقيا دعوة للظهور على شرفة قصر باكنغهام خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية يوم 5 حزيران 2022.

ويُقال إن الدعوة للانضمام إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين للظهور على الشرفة، قد تم إصدارها بعد زيارة قصيرة قام بها دوق ودوقة ساسكس إلى المقر الملكي في وندسور بمقاطعة بيركشاير على بعد نحو 40 كلم عن لندن، حيث تواصلا مع الملكة وكذلك مع ولي العهد الأمير تشارلز.