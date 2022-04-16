living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسالة دعم من محمد صلاح الى شيرين

16
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على فتح قلبها لجمهورها والتواصل معهم عبر خاصية ستوري في حسابها عبر “إنستغرام”، وأجابت عن كل أسئلتهم بشفافية، وذلك بعد فترة كبيرة من غيابها عنهم.

ووجّه جمهور النجمة المصرية أسئلة عدة لها، وردت عليها بكل صراحة ومصداقية، حيث تحدثت عن أقرب صديقة لها من الوسط الفني، وأكثر موقف أثر فيها، وغيرها من الأمور الشخصية.

ونفت خبر حملها، موضحة أنها شرحت في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية أسباب انتفاخ البطن المصابة به، قائلة إن له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي.

وأوضحت أنّها تتابع خلال رمضان مسلسل “الاختيار 3″، وممثلها المفضل هو الفنان أحمد زكي، والفنان ياسر جلال، أما عن أقرب صديق لها في الوسط الفني فأكدت أنها الفنانة منة شلبي.

وتحدثت عن أكثر موقف أثر فيها بشكل إيجابي، لافتة إلى تلقيها مكالمة من #محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري، إذ قالت: “جاءتني مكالمة من صلاح كدعم لي، وحقيقي المكالمة أثرت فيّ بشكل إيجابي”.

وبسؤالها عن سبب عدم ارتدائها الحجاب، أجابت: “الحجاب حجاب النفس والروح والأخلاق أولاً قبل أي شيء آخر”، لافتة إلى أنّ “يا معافر” هي أقرب الأغاني إلى قلبها خلال هذه الفترة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout