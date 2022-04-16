رسالة دعم من محمد صلاح الى شيرين

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حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على فتح قلبها لجمهورها والتواصل معهم عبر خاصية ستوري في حسابها عبر “إنستغرام”، وأجابت عن كل أسئلتهم بشفافية، وذلك بعد فترة كبيرة من غيابها عنهم.

ووجّه جمهور النجمة المصرية أسئلة عدة لها، وردت عليها بكل صراحة ومصداقية، حيث تحدثت عن أقرب صديقة لها من الوسط الفني، وأكثر موقف أثر فيها، وغيرها من الأمور الشخصية.

ونفت خبر حملها، موضحة أنها شرحت في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية أسباب انتفاخ البطن المصابة به، قائلة إن له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي.

وأوضحت أنّها تتابع خلال رمضان مسلسل “الاختيار 3″، وممثلها المفضل هو الفنان أحمد زكي، والفنان ياسر جلال، أما عن أقرب صديق لها في الوسط الفني فأكدت أنها الفنانة منة شلبي.

وتحدثت عن أكثر موقف أثر فيها بشكل إيجابي، لافتة إلى تلقيها مكالمة من #محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري، إذ قالت: “جاءتني مكالمة من صلاح كدعم لي، وحقيقي المكالمة أثرت فيّ بشكل إيجابي”.

وبسؤالها عن سبب عدم ارتدائها الحجاب، أجابت: “الحجاب حجاب النفس والروح والأخلاق أولاً قبل أي شيء آخر”، لافتة إلى أنّ “يا معافر” هي أقرب الأغاني إلى قلبها خلال هذه الفترة.