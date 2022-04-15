كورونا يقلب المقاييس السياحية...أفضل أماكن السياحة في عصر كوفيد من بينها مدينة عربية!

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انّ تفشّي فيروس كورونا طرح أمام قطاع السياحة تحدّياً كبيراً. وقد اعتادت شركة "Euromonitor" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أن تشتهر بقائمة أفضل 100 مدينة سياحية في العالم بحسب أعداد الزوار الدوليين.

وبعدما قلب فيروس كورونا المقاييس في السنوات الأخيرة، استُبدلت المؤشرات وقد عملت الشركة على نشر أفضل 100 مدينة سياحية في عصر كوفيد في أحدث تقريرٍ لها بالاعتماد على 6 ركائز جديدة منها عوامل تعتمد على الصحة والسلامة.

وفي التّفاصيل، فصُنّفت باريس كأكثر وجهة سياحية ذات جاذبية في العام 2021 بعد أن احتلت المرتبة الأولى. وأشارت "يورو مونيتور" إلى أنّ باريس استفادت من عودة السياح الأميركيين والآسيويين.

وبعدما سيطرت الوجهات الآسيوية على رأس القائمة في العام 2019، أصبحت أوروبا في العام 2021 ممثَّلة بثماني مدن ضمن المراكز العشرة الأولى.

وجاءت دبي في المرتبة الثانية لأفضل وجهة سياحية في عام 2021 بسبب إعادة فتح أبوابها أمام السياح الدوليين في تمّوز 2020 وهي فترة مبكرة من الوباء، مع العلم إنّه حتّى نيسان 2022، تمّ تطعيم 98 بالمئة من سكّان دبي ولا يزال ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة.

وقد احتلّت أمستردام المرتبة الثالثة في القائمة، إذ يشير التقرير إلى أنّ العاصمة الهولندية اتخذت إجراءات لتقليل أماكن وقوف السيارات وإدخال بنية تحتية واسعة النطاق للدراجات لإحداث ثورة في شبكات النقل.

أمّا مدريد، فجاءت في المرتبة الرابعة في الترتيب العام والمرتبة الأولى على مستوى العالم في ركيزة أداء "الاستدامة". كما احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث "سياسة السياحة وجاذبيتها".