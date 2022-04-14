ماغي بو غصن تردّ على باسم مغنية بقوله "هيي وواعية كارثة"

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بعد أن نشر الممثل باسم مغنية فيديو طريفاً ظهر فيه مع الممثلة ماغي بو غصن على متن رحلة جوية متّجهة الى بيروت، ردت الأخيرة عليه بطريقتها العفوية.

وفي الفيديو، بدت بو غصن نائمة لمدة ثلاث ساعات، فأخذ مغنية يمازحها بأسلوبه الطريف. وقال بعفوية: "على أساس أنا بنام بالطيارة، ماغي ما خلّت حدا ما خبّرتو على السوشيل ميديا. ما بتفيق أصلاً هيي. على فكرة أنا سحر ما فيي أعمل معها شي إلا إذا كانت نايمة لأن هيي وفايقة كارثة".

أما بو غصن، فأجابت: "ههه باسم ما بينلعب معك، ضليت لاثبت اني انا يلي بنام بالطيارة".