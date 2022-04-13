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"القمر الوردي الكامل'' يضيء السماء من السبت إلى الاثنين

13
APRIL
2022
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يشهد عشاق الفلك هذا الأسبوع ظهور القمر الوردي، والذي سيكون أكثر إشراقا يوم السبت 16 أبريل، وسيظل كاملا حتى صباح الاثنين.


على الرغم من أن اسم بدر أبريل يوصف بالوردي ما قد يوحي بأن لون القمر سيتغير إلى هذا اللون عند طلوعه، إلا أنك قد تشعر بخيبة أمل كبيرة لأن هذا الأمر لن يحدث، حيث أن القمر في الواقع يستمد اسمه من تزامنه مع تفتح الزهور البرية المعروفة باسم "القبس" (phlox subulata)، في بداية فصل الربيع، في أمريكا الشمالية، والتي لها لون وردي رائع، وهي من العلامات المميزة للربيع.

ومن المنتظر أن يظهر القمر أولا بلون ذهبي، وسيبلغ هذا البدر ذروته يوم السبت 16 أبريل، في الساعة 2:55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيظهر كاملا حتى صباح الاثنين 18 أبريل. وأفضل وقت في اليوم لرؤية البدر تكون عند الغسق.

ويُطلق القمر الكامل لشهر أبريل عدة أسماء مختلفة، ووفقا لوكالة ناسا، بعضها مشتق من ثقافات الأمريكيين الأصليين، وتم جمعها معا لأول مرة في تقويم ماين فارمرز في ثلاثينيات القرن الماضي.

وكان هذا التقويم هو أول من أطلق عليه اسم القمر الوردي نسبة إلى نبات القبس الوردي.

ويعرف بدر أبريل أيضا باسم "قمر الفصح الكامل" (Paschal Full Moon)، واشتقت عبارة Paschal من الكلمة اليونانية Passover والتي تعني "عيد الفصح".

كما يُطلق أيضا على القمر الوردي اسم قمر العشب النابت، وقمر البيض، وقمر السمك.

وخارج ثقافة الأمريكيين الأصليين، يُعرف القمر الكامل لشهر أبريل أيضا باسم قمر الفصح، حيث يبدأ عيد الفصح عند غروب الشمس يوم الجمعة 15 أبريل وينتهي عند حلول الظلام يوم السبت 23 أبريل 2022.

ويحدث البدر عندما يكون القمر على الجانب الآخر من الأرض للشمس، ما يعني أن وجهه مضاء بالكامل.

وفي صباح يوم اكتمال القمر، ستظهر أربعة من الكواكب الخمسة المرئية في خط فوق الأفق الشرقي - الجنوب شرقي.

وسيظهر زحل في أعلى اليمين عند 15 درجة فوق الأفق الجنوبي الشرقي، فيما يظهر كوكب المريخ عند 12 درجة فوق الأفق الشرقي- الجنوب الشرقي، والزهرة عند 8 درجات فوق الأفق الشرقي - الجنوبي الشرقي، وسيظهر كوكب المشتري في أسفل اليسار عند درجتين فوق الأفق الشرقي.

وسيظهر القمر المكتمل بمقدار 11 درجة فوق الأفق من الغرب إلى الجنوب الغربي مع وجود النجم الساطع، Spica، في أسفل يسار القمر.

والنجم اللامع الذي يظهر الأقرب إلى القمر سيكون فيغا، عند 83 درجة فوق الأفق الشرقي. ونجم فيغا هو خامس ألمع نجم في سماء الليل وألمع النجوم الثلاثة في مثلث الصيف.

وتبلغ كتلة فيغا ضعف كتلة شمسنا، وهو أكثر سطوعا منها بـ40 مرة، ويبعد عنا نحو 25 سنة ضوئية.

وفي مساء يوم اكتمال القمر، سيظهر عطارد فوق الأفق الغربي - الشمالي الغربي مباشرة، ويظهر كنقطة مضيئة من الضوء.

وستكون النجوم الساطعة للذراع المحلي لمجرتنا الأصلية منتشرة على طول الأفق الغربي - الجنوبي الغربي. كما أن سيريوس، ألمع النجوم في سماء الليل، سيظهر عند 24 درجة فوق الأفق الجنوبي الغربي، وفقا لوكالة ناسا.

المصدر: ديلي ميل

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