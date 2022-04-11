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للمرة الثانية.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها على بن أفليك

11
APRIL
2022
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أكدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز خبر خطوبتها إلى الممثل الأميركي بن أفليك للمرة الثانية، بعدما تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية النبأ في الأيام القليلة الماضية.

وشاركت لوبيز عبر حسابها في تطبيق “تويتر” فيديو، تُوضح من خلاله أنّ حدثاً جديداً طرأ على حياتها، وشجعت كلّ المهتمين على الدخول إلى موقعها على الإنترنت لمعرفته..

ونشرت صحيفة “الديلي ميل”، نقلاً من موقع لوبيز الخاصّ، الفيديو الذي ضمّ لقاطات لها، وهي تنظر إلى خاتم من الألماس، أخضر اللون، وتبكي من الفرح والتأثر.

وفي 13 ثانية، أكّدت لوبيز الخبر السعيد من دون أن يظهر أفليك في أيّ لقطة. والواضح من الفيديو أنّ أفليك فاجأ حبيبته الشهيرة، إذ إنها ظهرت، وهي ترتدي ثياباً غير رسميّة، ولا تضع مساحيق تجميل على وجهها.

يُشار إلى أن عدسات الكاميرات رصدت لوبيز منذ أيام، وهي تحاول إخفاء خاتم الخطوبة، أثناء تسوّقها الأثاث في “كولفر سيتي” مع ابنتها إيمي (14 عاماً).

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