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محكمة هندية أدانت رجلا انتحل صفة "الابن المفقود" لعائلة ثرية طيلة 41 عاماً

10
APRIL
2022
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أدانت محكمة هندية رجلاً بتهمة النصب على عائلة ثرية، وذلك بعد خداعها طيلة 41 عاماً وانتحال صفة ابنهم المفقود.

وبحسب المعلومات، فقد اقتحم داياناند غوساي، 60 عاما، حياة العائلة في مقاطعة نالاندا شرق البلاد عام 1981، مدعياً أنه الابن المراهق الّذي فُقد قبل 4 سنوات.

وبعد سنوات من اختفاء ابنه الوحيد، استقبل السيد كامشوار، الذي كان يعتبر من أغنى مالكي العقارات في المنطقة، غوساي في منزله، متجاهلاً شكوك زوجته وبناته الخمس حول مسألة الرجل.

واستمرت الزوجة في التشكيك في أمر غوساي، وطلبت من المحكمة التحقيق في قضيته، لكنها لم تُحلّ بسبب نقص الأدلة.

وبعد وفاة السيد كامشوار وزوجته، تمكنت السلطات الهندية من كشف حيلة غوساي، وذلك بعد رفضه الخضوع لاختبار الحمض النووي وتقديمه شهادة مزورة تثبت وفاته.

ولقد حُكم على السيد غوساي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التزوير والاحتيال.

 

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