زفاف "نادر" في البيت الأبيض!

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يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن، لاستضافة حفل زفاف حفيدتهما الكبرى نعومي بايدن من صديقها القديم الذي يصغرها بأربع سنوات، ومن المقرر أن يُقام الحفل هذا الخريف في البيت الأبيض.



ستحظى حفيدة بايدن الكبرى التي تبلغ 28 عاماً بحفل زفاف مميز من خطيبها بيتر نيل (24 عاماً) في أكثر الأماكن خصوصية في الولايات المتحدة.



وأعلنت نعومي، خريجة كلية الحقوق بجامعة كولومبيا وابنة هانتر بايدن وكاثلين بول، خطوبتها على نيل، طالب القانون بجامعة بنسلفانيا، في أيلول الماضي.

لم يعلن الخطيبان مسبقاً عن مكان زفافهما منذ تعارفهما قبل أربع سنوات في مدينة نيويورك، لكن نعومي كشفت عن مكان الحفل هذه المرة وتوجهت بالشكر الجزيل جدها الرئيس بايدن.



إعلان نعومي بصفتها أحد أفراد الأسرة الرئاسية هو الأول من نوعه بعد أكثر من عقد عام 2008 حينما احتفلت جينا بوش هاغر، ابنة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، بزفافها.



لكن لا يزال الأمر في مراحل التخطيط بعد، حسب مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، إليزابيث ألكساندر، والتي أوضحت أنهم بصدد الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة.



ستكون نعومي خامس عروس يقام حفل زفافها في البيت الأبيض، في 19 تشرين الثاني القادم.



في الواقع، كان من الشائع أن يستضيف البيت الأبيض مراسم الزواج الرسمية نفسها، ويبلغ عددها 18 مناسبة في المجموع، ولكن الحفلات حدث نادر، حسب "بي بي سي".



ومنذ أول حفل زفاف أقيم في البيت الأبيض في عام 1812- بين أخت السيدة الأولى دوللي ماديسون وتوماس تود- شهدت معظم الاحتفالات حضور أفراد الأسرة المقربين من الرئيس وزوجته.



وتعدّ حفلة زفاف نيللي غرانت، ابنة الرئيس يوليسيس غرانت، في أيار 1874، الحدث الأكثر إتقاناً واهتماماً بالتفاصيل على الإطلاق في البيت الأبيض في ذلك الوقت.



وتضمنت حفلات الزفاف الأخيرة في البيت الأبيض حفل زفاف ليندا بيرد جونسون- ابنة الرئيس ليندون جونسون- التي تزوجت تشارلز سبيتال روب في احتفال كبير أقيم في الغرفة الشرقية عام 1967.



وفي عام 1971، كانت تريشيا نيكسون- ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون وبات نيكسون- أول من تقيم حفل زفافها في حديقة الورود بالبيت الأبيض.



وكان أحدث زفاف في البيت الأبيض، كان في عام 2013، ولم يشمل عائلة الرئيس، وكان ذلك زفاف بيت سوزا، كبير مصوري البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، من خطيبته باتي ليز في حديقة الورود.

عربي بوست