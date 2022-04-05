فنانة لبنانية تنجو بأعجوبة من حادث سير مروع !

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خلال حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد" مع الإعلامي دومينيك ابو حنا، تحدّثت الفنانة ليال عبود عن تجربة توقّف قلبها لثوانٍ خلال خضوعها لعمليّةٍ جراحيّة. وسُئلت ليال عبود "هل فكّرت بالإعتزال والتفرّغ للصلاة بعد عودتك من الموت؟"، فأجابت "لم أفكّر أبداً بالإعتزال آنذاك، فكلّ انسان لديه زلّات قدم في حياته لكنّني راضية ومتصالحة مع نفسي، فأنا لم أقترف خطيئة كبيرة لأتوب عنها". "شو صار على اتوستراد جبيل؟"، إنّه السؤال الّذي فاجأ ليال عبود في "قبل وبعد"، لتكشف أنّها تعرّضت قبل أيام لحادث سير مميت كاد يودي بحياتها.



وسردت ليال عبود "هربت من سيدة كانت تمرّ في وسط الطريق، فوجدت نفسي على المقلب الآخر من السير"، وأضافت "راحت السيارة".



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