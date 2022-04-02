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ويل سميث يستقيل

2
APRIL
2022
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أعلن النجم الأميركي ويل سميث استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، بعد واقعة صفعه الممثل كريس روك خلال حفل توزيع الجوائز يوم الأحد الفائت.

وقال سميث في بيان له، اليوم السبت، إنه “سيستقيل من الأكاديمية”، وأضاف أنه “سيتقبل كل العواقب المترتبة” على سلوكه، وتابع: “أفعالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة”.

وذكر: “لائحة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائي وأحبائي الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير في المنازل.. لقد خنت ثقة الأكاديمية، وحرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال بعملهم الاستثنائي”.

وفي وقت سابق، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أنها بدأت في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد سميث. وذكرت في بيان، أنه “طُلب من سميث مغادرة الحفل بعد الحادث لكنه رفض”، ووصفت تصرفات سميث بـ”الحادث الصادم الذي انتهك معايير السلوك”.

وكان ويل سميث قد اعتدى على روك أثناء تقديم الأخير للحفل بسبب نكتة قالها (روك) حول ظهور زوجة الممثل الأميركي سميث (جايدا سميث) حليقة الرأس، ما أثار غضب سميث الذي غادر مقعده ليصفعه على وجهه، ثم عاد لمقعده وبدأ بتوجيه عبارات نابية بحق المقدم روك ومطالبا إياه بغلق فمه لكي لا ينطق اسم زوجته.
وتعاني جايدا سميث من مرض “الثعلبة” الذي يتسبب بعدم نمو الشعر ما أجبرها على الظهور حليقة الرأس.

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