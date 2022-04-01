بالصورة- العثور على "كائن غريب" على إحدى شواطئ أستراليا

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عثر رجل أسترالي على "كائن غريب"، بجمجمة زاحف وأربعة أطراف وذيل، أثناء سيره على شاطئ ماروشيدور في أستراليا الواقع في ساحل سانشاين، في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال أليكس تان إنه "صادف كائناً غريباً بعد فترة قصيرة من حدوث الفيضانات التي ضربت المنطقة مؤخراً".



ووفق موقع "إندبندنت"، فلم يتم التعرف على الحيوان الغريب لغاية الآن.



وطرح رواد الإنترنت العديد من النظريات في منشور السيد تان، تفيد بأن هوية جثة هذا الحيوان المجهول قد تكون تابعة للمخلوق الأسطوري "تشوباكابرا"، أو حيوان البوسوم أو حيوان شبيه بالكانغر.



وبدوره، يشير ستيفن جونسون، الأستاذ المساعد في جامعة كوينزلاند بأستراليا، إلى أن الحيوان على الأرجح هو أبوسوم متورم ومشبع بالماء فاقداً فروه، مضيفاً أن جمجمة الكائن الغريب وأطرافه تؤكد ذلك، وعلى الأرجح قد تكون جرفته مياه الفيضانات إلى المحيط.