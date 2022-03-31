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بالفيديو - توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف

31
MARCH
2022
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أطلت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها على "يوتيوب" مطلقة توقعات نارية جديدة، إليكم أبرزها:

لبنانياً:

بورصة بيروت تشهد خلال المرحلة القادمة ارتفاعا جنونيا بسعر صرف الدولار وسنكون امام رقم صادم قد يتجاوز الـ 30 او 50 ألف ليرة.

 

يشهد لبنان انقطاعا قاسيا لبعض المواد الغذائية والأدوية مع انقطاع مفاجئ لشبكة الانترنت في أغلب المدن والمناطق اللبنانية .

أزمة الكهرباء ستكون صعبة خلال الأشهر القادمة ولكن في نهاية أشهر عام 2022 سيكون هناك انفراجاً.

 

الجيش اللبناني سيحصل على مساعدات كبيرة مالية وليس فقط عسكرية

وأشارت إلى انها توقعت سابقا حصول جريمة سيكون ضحاياها من العائلة نفسها وذك في إشارة إلى جريمة أنصار.

 

عربيا ودوليا:

روسيا تطور سلاحا جديدا ومخيفا سنسمع به للمرة الأولى ما يجعل العالم في حالة صدمة وحذر وترقب وقد يؤدي إلى نقل الصراع الروسي إلى مكان اخر بعد أوكرانيا .

 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعيد أمجاد روسيا، والانتصار في أوكرانيا سيكون لروسيا.


يتم الإعلان عن دول منكوبة حول العالم بسبب أحداث كبيرة من بينها السودان ودول في افريقيا وبعض دول أوروبا وذلك بسبب كوارث طبيعية وإنسانية وحرب روسيا وأوكرانيا.

 

الأنظار ستتجه إلى دولة البحرين بسبب حدث مؤسف.

 

حريق ضخم يندلع في أحد المباني او المراكز المهمة في لندن .

 

انتشار وباء التيفوئيد والجرب والطاعون في بعض دول العالم بسبب الجراثيم والحروب .

مشاهد من النار واللهب والدخان سنراها تتصاعد وتغطي أحد الأماكن في دولة الكويت .

 

الحزن والحداد يخيمان على أجواء الخليج العربي ومحطات دول الخليج تبث القرآن الكريم بسبب رحيل شخصية خليجية كبيرة ومهمة .

 

ستكون فرنسا امام عاصفة خطيرة يرافقها موجة فيضانات غير مسبوقة في بعض المدن.

 

صدور قرار جديد بالعفو في سوريا عن آلاف الأشخاص من السجون السورية وبقرار من الرئيس بشار الأسد.

 

الرئيس الأسد يفقد إحدى الشخصيات المقربة منه.

 

اتصال هاتفي يتم بين الرئيس الأسد والقيادة السعودية وستظهر إلى العلن رياح تقارب سعودي سوري مع عودة لغة السين سين في المرحلة القادمة.

 

مطار دمشق الدولي يشهد حركة طيران غير عادية وذلك بسبب وصول وفود عربية وأجنبية ومن عدة بلدان من أجل التحاور والتفاهم مع الأسد .


سوريا ستسترجع مكانتها السابقة وحضورها الفاعل صمن المنظومة السياسية الدولية وسوف نراها تتربع على قمة التغيير والاستقرار

 

الأسد سيزور مصر والكويت والجزائر وسنراه في عدة دول عربية

 

أسعار النفط والغاز ستشهد المزيد من الارتفاع ما سيؤدي إلى كوارث غضب عالمية .

 

مشاهد زحمة خانقة أمام المصارف في أوروبا مع تسجيل حالات كبيرة من الفوضى العارمة بسبب بعض التطورات القادمة على بعض دول أوروبا.

 

حرب اقتصادية وانهيار غير مسبوق للدولار الأميركي حول العالم، والذهب سيكون أقوى من الدولار .

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