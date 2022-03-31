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ماذا وراء إعتزال بطل أفلام "داي هارد" التمثيل نهائياً ؟

31
MARCH
2022
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أعلنت رومر، ابنة الممثل الأمريكى الكبير بروس ويليس، إصابة والدها بالحبسة الكلامية وفقدان النطق، ما أثر على قدراته المعرفية والإدراكية، وبالتالى اعتزاله التمثيل وهى المهنة التى يحبها وتعنى له الكثير.

وقالت رومر، عبر حسابها على انستجرام: "إلى أنصار ومحبى بروس المذهلين، كعائلة أردنا أن نشارك أن حبيبنا بروس الذى يعانى من بعض المشكلات الصحية وتم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، مما يؤثر على قدراته المعرفية، نتيجة لهذا وبمعنى كبير يبتعد بروس عن المهنة التى كانت تعنى له الكثير".

وأضافت رومر: "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا، ونحن نقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم، نحن نتحرك من خلالكم كوحدة عائلية قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لكم كما تفعلوا بالنسبة له".

واختتمت ابنة النجم الكبير: "كما يقول بروس دائمًا "عِش حياتك".. ونخطط معًا للقيام بذلك بكل الحب".

يشار إلى أن آخر أعمال بروس هو فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace ويشارك فى بطولته الفنان المصرى محمد كريم.

 

اليوم السابع
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